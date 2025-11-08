На Одесщине заметили самую удивительную птицу Украины: в чем ее уникальность и как выглядит (фото)

Птицы / © unsplash.com

На Одесщине заметили «Подкорышника» — уникальную птицу , не умеющую спускаться по дереву головой вниз. Его удивительные секреты маскировки и выживания поражают. Встретить его можно, в частности, в низовьях Днестра и Дуная.

Об этом пишет издание «Юг сегодня».

Оказывается, подкорышник физически не умеет спускаться по дереву головой вниз, как это делает, к примеру, ползик. Его метод – начать с основы ствола и короткими рывками, двигаясь по спирали, подниматься только вверх.

Дойдя до определенной высоты, он просто перелетает на низ следующего дерева и начинает свой путь сначала.

Фото: Юрий Балагула / © Фото из открытых источников

Держаться на вертикальных поверхностях птицы помогает уникальное строение тела, которое превратило его в настоящего «скалолаза»:

Клюв-пинцет: Тонкий и изогнутый, он идеально приспособлен, чтобы деликатно «выковыривать» насекомых и паучков из самых глубоких трещин коры.

Когти-крючья: Чрезвычайно длинные и острые, особенно на заднем пальце, они позволяют ему держаться на стволе, как альпинист.

Хвост-опора: Его хвост жесткий и заостренный, чтобы птица могла упираться им в ствол, используя как третью точку опоры.

Поскольку хвост для подкорышника является жизненно важной «страховкой», птица не может позволить себе потерять ее сразу во время линьки.

Эволюция решила это гениально: подкорышник линяет постепенно. Причем центральная, важнейшая пара пер выпадает только тогда, когда новые перья по бокам уже почти отросли. Таким образом он никогда не остается без «страховки».

Подкорышники не строят привычных гнезд на ветках. Их дом – это узкая щель по лоскуту отслоенной коры старого дерева или глубокая трещина в стволе. Это один из самых скрытых и уникальных гнезд в мире птиц.

Свое второе название — «Пищуха» (или «пискавка») — птица получила из-за своего голоса. Он издает тихий, но очень высокий и пронзительный «пи-пи-пи», похожий на писк мыши.

В фольклоре птица всегда выступает как «лесной труженик» или «маленький санитар». Наши предки видели, как он, как неутомимый дух леса, безостановочно «чистит» деревья, доставая из-под коры вредителей.

Напомним, в Украине на грани исчезновения оказался косарь — болотная птица из семейства ибисовых, занесенная в Красную книгу. Его численность в низовьях Днестра стремительно сокращается из-за исчезновения естественных мест обитания.