Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одесской области запустили "водную маршрутку" через Днестровский лиман: расписание движения

Дата публикации
Просмотры
499
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одесской области запустили "водную маршрутку" через Днестровский лиман: расписание движения

Фото: Associated Press

Между Белгород-Днестровским и пгт Овидиополь от 10 августа запустили судно на подводных крыльях "Нибулон Экспресс-4".

Таким образом, продолжительность поездки пассажиров из бессарабских населённых пунктов области в Одессу сократилась вдвое.

Об этом сообщил мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан.

"С завтрашнего дня – 10 августа, для осуществления перевозок начинает курсировать пассажирское судно между Белгородом-Днестровским и пгт Овидиополь", – написал Граждан.

Мэр города отметил, что отправка пассажирского судна будет осуществляться ежедневно с Причала №1 г. Белгород-Днестровского с 7:00 в соответствии с расписанием. Стоимость билета – 100 грн.

Напомним, Братчук объяснил, почему россияне разгоняют фейк о "голоде в Одессе".

Читайте также:

Троллинг от Братчука: одесситы могут показать крымчанам, как поступать во время воздушной тревоги

Троллинг от Братчука: одесситы могут показать крымчанам, как поступать во время воздушной тревоги
Следующая публикация