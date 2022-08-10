В Одесской области запустили "водную маршрутку" через Днестровский лиман: расписание движения

Между Белгород-Днестровским и пгт Овидиополь от 10 августа запустили судно на подводных крыльях "Нибулон Экспресс-4".
Таким образом, продолжительность поездки пассажиров из бессарабских населённых пунктов области в Одессу сократилась вдвое.
Об этом сообщил мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан.
"С завтрашнего дня – 10 августа, для осуществления перевозок начинает курсировать пассажирское судно между Белгородом-Днестровским и пгт Овидиополь", – написал Граждан.
Мэр города отметил, что отправка пассажирского судна будет осуществляться ежедневно с Причала №1 г. Белгород-Днестровского с 7:00 в соответствии с расписанием. Стоимость билета – 100 грн.
Напомним, Братчук объяснил, почему россияне разгоняют фейк о "голоде в Одессе".
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