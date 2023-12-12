В Одесской области жалуются на раздачу повесток в спортзалах: военком отреагировал

В Сети распространяется информация, что в спортзалах Одесской области работники ТЦК издают повестки. Начальник Одесского ОТЦК и СП Александр Охрименко прокомментировал ситуацию.

Выдача повесток в спортзалах происходит, вероятно, потому, что эти мероприятия проводят военные, недостаточно осведомленные в законодательстве. В частности, речь может идти и о военнослужащих, дислоцированных из-за травм с фронта.

Об этом Александр Охрименко сказал во время брифинга в Ukraine Media Center Odesa.

"По каждой возможности я лично и мои подчиненные руководители ТЦК проводим соответствующие разборы и разъяснительную работу. Если и имеют такие случаи, то меры принимаются", — заявил Охрименко.

Он отметил, что в социальных сетях распространяется "не совсем правдивая информация" и действительно представители ТЦК не нарушают действующее законодательство страны во время военного положения.

Охрименко также прокомментировал и информацию о том, что мужчины якобы насильно содержатся в военкоматах после получения повестки.

"Никто фактически не содержит тех представителей или кандидатов на военную службу по мобилизации. Идет обычное оформление документов, уточнение документов из баз данных, прохождение военно-врачебной комиссии в частности, которая занимает определенный период времени... Возможно, есть такие упущения, но над этим вопросом мы работаем", — рассказал военком.

В то же время, он отметил, что в регионе проходят мобилизационные мероприятия, однако выполнение плана в регионе не на достаточном уровне. Пока нет призыва сразу в воинские части и мужчины мобилизуют в учебные центры, где те проходят соответствующую подготовку.

Напомним, о вручении повесток с автоматами сообщали и из Закарпатья. Туда представители ТЦК пришли прямо в санаторный комплекс "Термальные воды Косино". Там говорят, что подобные рейды были у их коллег в санаториях и спортивных заведениях Ужгородского, Хустского, Мукачевского, Свалявского и Береговского районов.

Аналогичная ситуация произошла и в Полтаве. Там посреди гуляний представители ТЦК посетили заведение и начали раздавать повестки. Видео с интересными событиями начали распространять местные паблики.

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