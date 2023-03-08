В Одесской области жених устроил стрельбу на собственной свадьбе: чем все закончилось (фото, видео)

Теперь парню грозит лишение свободы от трех до семи лет.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 20-летний жених во время празднования своей свадьбы решил пострелять. Молодой человек несколько раз выстрелил в воздух, выдвинув руку из люка автомобиля, которым управлял его друг.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Как отметили правоохранители, о том, что в райцентре неизвестный стреляет в воздух из автомобиля, в полицию сообщил оператор пункта наблюдения "Безопасный город". В действие была немедленно введена специальная полицейская операция "Перехват". Жениха разыскали в одном из местных заведений для отдыха.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пистолет, предположительно стартовый, изъяли и направили на экспертизу, а автомобиль поместили на арестплощадку. Теперь парню грозит лишение свободы от трех до семи лет.

"Следователи под процессуальным руководством районной окружной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия, что предусмотрено частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. По результатам экспертиз будет решен вопрос по сообщению молодому человеку о подозрении", - отметили в полиции.

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