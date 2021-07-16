В Одесской области женщина бросилась под поезд: подозревают самоубийство

В Одесской области женщина бросилась под поезд: подозревают самоубийство

Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Сегодня, 16 июля, около семи часов утра на станции Усатово в Одесском районе женщину сбил поезд.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

От полученных травм пострадавшая, личность которой сейчас устанавливается, погибла на месте.

По словам машиниста, увидев рядом с путями женщину, он подал звуковой сигнал и она отошла в сторону. Но только поезд приблизился, она бросилась под него.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, во Львовской области поезд сбил насмерть 68-летнего жителя села Созань. Трагедия произошла в 100 м от остановки "ул. Бачина".

А в Житомирской области, вблизи железнодорожной станции "Попельня", поезд "Одесса-Киев" смертельно травмировал 15-летнего парня, который пересекал железнодорожные пути.

Как сообщалось, в Раздельной Одесской области грузовой поезд сбил 42-летнего местного жителя, когда он пересекал пути по железнодорожном переходе у вокзала. От полученных травм пострадавший скончался до приезда "скорой".

В Одесской области на ходу загорелся пассажирский поезд

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