В Одесской области женщина бросилась под поезд: подозревают самоубийство

Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.
Сегодня, 16 июля, около семи часов утра на станции Усатово в Одесском районе женщину сбил поезд.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
От полученных травм пострадавшая, личность которой сейчас устанавливается, погибла на месте.
По словам машиниста, увидев рядом с путями женщину, он подал звуковой сигнал и она отошла в сторону. Но только поезд приблизился, она бросилась под него.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Напомним, во Львовской области поезд сбил насмерть 68-летнего жителя села Созань. Трагедия произошла в 100 м от остановки "ул. Бачина".
А в Житомирской области, вблизи железнодорожной станции "Попельня", поезд "Одесса-Киев" смертельно травмировал 15-летнего парня, который пересекал железнодорожные пути.
Как сообщалось, в Раздельной Одесской области грузовой поезд сбил 42-летнего местного жителя, когда он пересекал пути по железнодорожном переходе у вокзала. От полученных травм пострадавший скончался до приезда "скорой".