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В Одесской области женщина хранила боевые гранаты в ящике со шляпами (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Одесской области женщина хранила боевые гранаты в ящике со шляпами (фото)

Фото: Полиция Одесской области

Жительница Одесской области хранила дома боевые гранаты.

В Одесской области полицейские разоблачили 46-летнюю жительницу города Кодыма в незаконном обращении с боевыми припасами, которые женщина хранила в ящике со шляпами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Во время санкционированного обыска домовладения женщины полицейские изъяли два корпуса гранат Ф-1 и РГД-5 и два запала. Потенциально взрывоопасные предметы направили на экспертное исследование", — говорится в сообщении.

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По словам женщины, она обнаружила запрещенные предметы в лесополосе недалеко от одного из сел Кодымской городской громады и решила оставить их себе.

Вопрос о сообщении женщине о подозрении в незаконном обращении с боевыми припасами и избрании меры пресечения будет решен после получения выводов экспертного исследования.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина посреди улицы продавал гранатомет и патроны.

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Дата публикации
Просмотры
183
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