В Одесской области женщина подстрелила 5-летнюю внучку

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии / © Национальная полиция Украины

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В Одесской области 50-летняя женщина случайно выстрелила во внучку из пневматического оружия. Ребенок находится в больнице.

Об этом сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Измаильского района. По данным полиции, 50-летняя женщина решила спрятать дома от внуков пневматическую винтовку их отца, но случайно выстрелила из нее, попав в 5-летнюю внучку, которая была рядом.

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Девочку госпитализировали в Одесскую областную детскую клиническую больницу. У нее ранение нижней челюсти и шеи.

По этому факту приступили к расследованию по ст. 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Максимальное наказание за это правонарушение — до двух лет лишения свободы.

Напомним, в жилом дворе Каменского произошла стрельба из автомата. Предварительно, стрелок был под хмельком.