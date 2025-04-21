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- Украина
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В Одесской области женщина подстрелила 5-летнюю внучку
Девочка получила ранение нижней челюсти и шеи. В настоящее время она находится в больнице под наблюдением медиков.
В Одесской области 50-летняя женщина случайно выстрелила во внучку из пневматического оружия. Ребенок находится в больнице.
Об этом сообщили в полиции региона.
Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Измаильского района. По данным полиции, 50-летняя женщина решила спрятать дома от внуков пневматическую винтовку их отца, но случайно выстрелила из нее, попав в 5-летнюю внучку, которая была рядом.
Девочку госпитализировали в Одесскую областную детскую клиническую больницу. У нее ранение нижней челюсти и шеи.
По этому факту приступили к расследованию по ст. 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Максимальное наказание за это правонарушение — до двух лет лишения свободы.
Напомним, в жилом дворе Каменского произошла стрельба из автомата. Предварительно, стрелок был под хмельком.