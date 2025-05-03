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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Одесской области женщина ранила собственную дочь из пневматического оружия, отпугивая воробьев

Девочку доставили в районную больницу с ранением голени.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пневматический пистолет

Пневматический пистолет

В Одесской области жительница Болградского района ранила дочь из пневматического оружия. Это произошло случайно.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

О произошедшем вечером 2 мая в одном из населенных пунктов Кубейской общины в полицию сообщила соседка семьи.

Устанавливая обстоятельства, правоохранители выяснили, что 39-летняя женщина в своем дворе хотела испугать воробьев и случайно попала из пневматической винтовки в 9-летнюю дочь, которая стояла впереди.

Девочку доставили в районную больницу с легким ранением голени для оказания медицинской помощи. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

«О матери полицейские составили протокол по ч.1 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ею квалифицируется уклонение родителей или заменяющих их от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетних и/или несовершеннолетних детей. Женщине грозит штраф», — объяснили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге 33-летний мужчина во время стрельбы из пневматического оружия попал в лоб собственной дочери. В результате 6-летний ребенок получил травму.

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