В Одесской области женщина родила мертвого ребенка и закопала его во дворе: в полиции шокировали подробностями

В Одесской области 35-летняя женщина скрыла смерть своего ребенка.

В Одесской области женщина похоронила в своем дворе мертворожденного ребенка вместо того, чтобы обратиться в больницу.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В полицию обратились жители с сообщением о том, что их односельчанка родила ребенка, однако тот исчез. 35-летняя роженица объяснила, что в конце сентября она преждевременно родила девочку и похоронила ее в своем дворе. На учете беременных женщина не состояла, сообщили в полиции.

Производство открыли по ст. 117 Уголовного кодекса Украины, тело ребенка для установления причины смерти полицейские направили на экспертизу.

Напомним, в Одессе мать оставила собственного ребенка посреди улицы, а сама ушла по делам.

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