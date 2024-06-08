В Одесской области женщина родила седьмого ребенка прямо на улице, положила в пакет и понесла к матери

Мать горе-родилья занимается еще пятью ее несовершеннолетними детьми, еще один ребенок находится на попечении службы по делам детей в Киеве.

В Одесской области в городе Рени женщина родила дочь прямо на улице, положила в пакет и понесла к своей матери.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

В четверг, 6 июня, на спецлинию "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что она заметила на улице женщину с сумками, в одной из которых находился крошечный плачущий ребенок.

Полицейские территориального подразделения полиции выехали по указанному заявительницей адресу и обнаружили 32-летнюю горожанку с новорожденной дочерью, которых сразу же доставили в медицинское учреждение. Ребенка осмотрели врачи, с ним все было хорошо.

"Полицейские выяснили, что у гражданки, которая находилась на девятом месяце беременности, по дороге к знакомой начались схватки. Поняв, что рожает, она отошла от дороги и родила дочь прямо на улице. Ребенка она положила в пакет, взяла другие сумки, которые были у нее, и пошла к своей матери", – рассказали в полиции.

Роженица сознательно не стала на учет во время беременности и всячески избегала встреч с врачами, потому что боялась, что у нее отберут ребенка.

Девочку у матери отобрали / Фото: Полиция Одесской области

В полиции рассказали, что, кроме новорожденной девочки, женщина уже имеет шестерых несовершеннолетних детей, в отношении которых лишена родительских прав из-за невыполнения обязанностей по их воспитанию.

Пять детей опекает бабушка, еще один ребенок находится на попечении службы по делам детей в Киеве, где был в свое время рожден и брошен в больнице.

Полицейские составили в отношении роженицы протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет об уклонении родителей от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию несовершеннолетних детей. За это правонарушение суд может наложить на женщину взыскание в виде предупреждения или штрафа от 850 до 1700 гривен.

Ребенка у матери отобрали. Сейчас малышка находятся в медучреждении под наблюдением врачей и опекой службы по делам детей.

Напомним, в Киеве прохожие обнаружили на улице 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестричку. Дети были сами и в белье бегали между домами.

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