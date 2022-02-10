В Одесской области женщина с двумя детьми жила в гараже: кадры жилья

В Одесской области женщина с двумя детьми жила в гараже: кадры жилья

Сотрудники соцслужбы решают, куда отселить семью.

В Одесской области социальные службы обнаружили женщину, проживавшую в гараже с двумя детьми.

Об этом пишет местное издание "Бессарабия INFORM".

Семью, проживавшую в гараже, нашли в Арцизской объединенной территориальной общине. Молодая мать с двумя детьми обустроила из гаража квартиру и была вынуждена проживать в сложных условиях. Как стало известно, женщина страдает от проблем и проблем.

На данный момент работники соцслужбы провели беседу с женщиной. Ей оказали гуманитарную помощь. Пока решают вопрос о переселении семьи в нормальные условия. Кроме того, детей хотят вовлечь в образовательный процесс и оформить на них социальные выплаты.

Оставила детей в лагере бездомных: горе-мать нашлась, а затем снова исчезла

Ранее стало известно, что в Одесской области мать поила ребенка, которому исполнилось всего 20 дней, самогоном из бутылочки. Мальчик перестал набирать вес, именно на это обратили внимание медики.

А в Херсонской области у горе-матери забрали всех детей. В доме была полная антисанитария.

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