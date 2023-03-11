В Одесской области женщина сгорела в пылающем мусоре в собственном дворе

В Одесской области женщина погибла в огне, вспыхнувшем из травы и мусора в ее собственном дворе.

В Одесской области 10 марта в результате пожара погибла женщина. Она упала в мусор, горящий в ее дворе.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Там говорят, что 10 марта, в 11:53, спасателям поступило сообщение о пожаре.

"По прибытии на место вызова было установлено возгорание сухой травы и мусора на территории частного домовладения", — говорят в ГСЧС.

В 12:19 спасателям удалось ликвидировать пожар, разгоревшийся на площади 300 квадратных метров. К сожалению, от огня погибла хозяйка 1943 года рождения.

Напомним, ранее 4 марта в Одесской области вспыхнул масштабный пожар. Как выяснилось, на полях орошения загорелась сухая трава. Огонь распространился на территории около 2000 кв. м.

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