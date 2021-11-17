В Одесской области женщина создала детский дом семейного типа и систематически избивала воспитанников

Сейчас с женщиной работают правоохранители.
В Одесской области женщина, создавшая детский дом семейного типа, систематически избивала несовершеннолетних. Некоторые из воспитанников начали сбегать из-под ее опеки.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, 53-летняя женщина создала дом семейного типа и взяла мальчиков в возрасте 11—15 лет. Впоследствии трое воспитанников начали время от времени убегать. Когда копы их разыскали и выяснили причину, стало известно, что их мать и парень, ранее тоже находившийся на попечении, систематически избивали воспитанников.
“Учитывая такую ситуацию, меньших ребят разместили в центре социально-психологической реабилитации детей. Старшие же, хотя и не очень хотели оставаться без меньших, пока остались дома. В отношении молодого человека и женщины за домашнее насилие полицейские составили протоколы по ст. 173 КУоАП, а в отношении последней еще и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — рассказала старшая инспектор по ювенальной превенции Алла Алексеева.
Сейчас с семьей проводятся беседы. Впоследствии комиссия по защите детей решит, нужно ли оставлять несовершеннолетних с горе-матерью.
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