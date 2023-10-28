В Одесской области женщина выпала из маршрутки во время движения – подробности

В Одесской области женщина выпала из маршрутки во время движения – она получила травмы головы, ее госпитализировали. По данным следствия, транспортное средство ехало с открытой дверью.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Событие произошло в селе Вестерничане.

Полицейские установили, что водитель маршрутного автобуса "Эталон" по окончании посадки-высадки пассажиров на остановке общественного транспорта продолжил движение, не закрыв входную дверь. Во время поворота налево одна из стоящих у дверей пассажирок не удержалась и выпала из салона на проезжую часть. Водитель остановился и женщине сразу вызвали скорую.

В больнице пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, туловище, перелом височной кости и госпитализировали.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он был трезв. Его действия квалифицированы следствием по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За данное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Досудебное следствие в этом уголовном производстве продолжается. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, а транспортное средство поместили на арестплощадку.

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