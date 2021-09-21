В Одесской области женщина выпала на ходу из автомобиля, на котором бежал грабитель (видео)

В Одесской области женщина выпала на ходу из автомобиля, на котором бежал грабитель (видео)

Нарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле Audi.

Патрульные Измаила задержали мужчину, который совершил грабеж и скрылся на автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

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Патрульные Измаила получили вызов о грабеже. Заявительница сообщила, что у нее похитили сумку с личными вещами, а нарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле Audi. Инспекторы также получили детальное описание мужчины.

Во время отработки вызова, на перекрестке улиц Шевченко и Михаила Грушевского инспекторы остановили разыскиваемое транспортное средство, за рулем которого находился 25-летний мужчина. Во время поверхностной проверки в салоне авто стражи порядка обнаружили похищенные вещи.

В то же время в социальные сети попало видео, которое сняли очевидцы происшествия. На видеоролике видно, как женщина пытается отобрать у грабителя свою сумку и слышны крики о помощи, но окружающие их игнорируют, поэтому правонарушитель беспрепятственно садится в свой автомобиль и пытается уехать с места преступления. Помешать грабителю попыталась его же жертва. Женщина открыла дверь, но мужчина начал ехать, а когда та упала на асфальт, он набрал скорость и исчез из виду.

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