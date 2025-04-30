Женщине грозит пожизненное лишение свободы / © pixabay.com

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В Одесской области 50-летняя женщина хотела избавиться от собственного брата, чтобы не делить с ним наследство.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным следствия, жительница Авангардской громады наняла киллеров, которым предложила 20 тысяч грн за выполнение «заказа».

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Полиция изъяла деньги / © Полиция Одесской области

«Женщина предоставила наемникам информацию о своем родственнике и отметила, что для нее не имеет значения способ убийства, а важный результат. Правоохранители инсценировали убийство мужчины.

Злоумышленницы сообщили о подозрении в готовке к умышленному убийству, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, контрразведка и следователи СБУ разоблачили депутата Полтавского областного совета в организации заказного убийства. Он хотел ликвидировать владельца местной агрокомпании, чтобы присвоить его бизнес.