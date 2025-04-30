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- Украина
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В Одесской области женщина заказала убийство родного брата — что они не разделили
Злоумышленница оценила жизнь своего родственника в 20 тысяч гривен.
В Одесской области 50-летняя женщина хотела избавиться от собственного брата, чтобы не делить с ним наследство.
Об этом сообщили в полиции региона.
По данным следствия, жительница Авангардской громады наняла киллеров, которым предложила 20 тысяч грн за выполнение «заказа».
«Женщина предоставила наемникам информацию о своем родственнике и отметила, что для нее не имеет значения способ убийства, а важный результат. Правоохранители инсценировали убийство мужчины.
Злоумышленницы сообщили о подозрении в готовке к умышленному убийству, ей грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, контрразведка и следователи СБУ разоблачили депутата Полтавского областного совета в организации заказного убийства. Он хотел ликвидировать владельца местной агрокомпании, чтобы присвоить его бизнес.