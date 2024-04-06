В Одесской области жестоко убили женщину и ее дочь: что известно о деле

Правоохранители собирают доказательства, чтобы установить все обстоятельства.
В Подольском районе Одесской области полиция нашла мертвыми женщину и ее дочь. С подозреваемым в преступлении уже работают следователи.
Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.
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Тела 38-летней и 7-летней девочки были с телесными повреждениями без признаков жизни. Их нашли сегодня, 6 апреля, около 9 часов в доме, в котором они проживали.
"На место происшествия прибыли руководство следственного управления ГУНП в Одесской области, следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, следственного управления с мобильной ДНК-лабораторией, специалисты передвижной полицейской криминалистической лаборатории, полицейские кинологи, работники Любашевской окружной прокуратуры и другие оперативные говорится в сообщении.
Напомним, в Казахстане судят экс-министра экономики за убийство жены в кабинке ресторана.
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