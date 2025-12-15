В Одесской ОВА рассказали о стабилизационных мерах после обстрелов энергетики

В Одесской области возобновляют энергетическую инфраструктуру / © Associated Press

В Одесской области после массированных ударов по энергетической инфраструктуре продолжают стабилизационные меры.

В регионе функционируют пункты несокрушимости, налажена работа торговли, банковского сектора, транспорта и медицинских учреждений. Ситуация находится под постоянным контролем властей и соответствующих служб, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«В Одесской области продолжаются стабилизационные мероприятия после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Пункты несокрушимости работают по всей области. В сутки их посетило около 19 тысяч человек, из них 13 840 — в Одессе. В пунктах у людей есть возможность согреться, зарядить гаджеты и получить помощь», — говорится в сообщении.

По словам главы области, в магазинах имеется полный ассортимент хлеба, цены остаются без изменений, а хлебозаводы работают в штатном режиме. Питьевая бутылированная вода в торговых сетях имеется в достаточном количестве, повышенного спроса не фиксируют. Кроме того, на базе магазинов в усиленном режиме работают пункты несокрушимости.

Финансовая система региона тоже остается стабильной. Система PowerBanking функционирует, а не работавшие в выходные банковские учреждения в понедельник возобновят работу на генераторах.

У области есть достаточные запасы горючего. Небольшие очереди на автозаправочных станциях связаны в основном с заправкой канистр для генераторов. На АЗС организован подвоз топлива, возможны только короткие технические перерывы по обслуживанию собственных генераторов.

В Одессе временно приостановлена работа электротранспорта, перевозку пассажиров обеспечивают автобусы. В понедельник запланирован запуск трех дополнительных социальных маршрутов с десятью автобусами, а также 12 дополнительных автобусов на регулярных маршрутах города.

Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Во всех учреждениях здравоохранения развернуты дополнительные пункты медицинской поддержки. Пациенты, нуждающиеся в жизненно необходимых лекарствах и помощи, находятся под постоянным медицинским сопровождением. Экстренная медицинская помощь и служба крови области работают в штатном режиме, при Департаменте здравоохранения ОВА действует штаб оперативного реагирования.

Санитарно эпидемиологическая ситуация в области контролируемая. Качество питьевой воды соответствует установленным нормам, уровень инфекционной заболеваемости не превышает сезонных показателей. Усиленный мониторинг продолжается, а через официальные каналы распространяются рекомендации по гигиене, безопасной воде и питанию.

«Работа продолжается круглосуточно. Все службы сосредоточены на том, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и восстановить необходимые услуги всем жителям области», — отметил Олег Кипер.

