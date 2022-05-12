В Одесской области пенсионер выстрелил из ружья в полицейского, который участвовал в контрдиверсионных мероприятиях

В Одесской области пенсионер выстрелил из ружья в полицейского, который участвовал в контрдиверсионных мероприятиях

В Одесской области 73-летний мужчина выстрелил из ружья в полицейского.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов, прилегающем к границе с Приднестровьем Раздельнянского района. Пенсионер выстрелил в представителя Нацполиции из охотничьего ружья.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе работники Службы безопасности, Национальной гвардии и Нацполиции проводили контрдиверсионные боевые мероприятия по выявлению людей, которые имели отношение к криминалитету Российской Федерации. Во время отработки одного из адресов владелец дома выстрелил в полицейского из гладкоствольного охотничьего ружья.

При задержании подозреваемого ранения получила его жена. Женщина скончалась от кровопотери. А полицейского доставили в больницу. Его прооперировали. Мужчина нуждается в переливании крови.

Как сообщалось, украинские правоохранители продолжают выявлять граждан, которые могут сотрудничать с государством-захватчиком Россией. За прошедшие сутки троих подозреваемых в таком сотрудничестве задержали в Одессе. Мужчина был обнаружен в разных районах города.

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