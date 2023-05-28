В Одесскую область завезли партию турецких помидоров, зараженных томатной молью

Эта моль может нанести значительный вред.

В ходе проверки партии томатов, импортируемых из Турции, специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили южноамериканскую томатную моль в живом состоянии.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

В партии груза весом почти 22 тонны из Турции обнаружили карантинный организм, ограниченно распространенный в Украине – южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta Meyr), гусеницы в живом состоянии.

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Южноамериканская томатная моль относится к Перечню регулируемых вредных организмов А-2 (Карантинные организмы, ограниченно распространенные в Украине). Это вид вредного организма, который в случае занесения или ограниченного распространения на территории Украины может нанести значительный ущерб растениям и растительным продуктам.

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