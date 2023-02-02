В Одесскую ОВА пришли с обысками: одного чиновника уже уволили

Сегодня, 2 февраля, в Одесский ОВГ пришли следователи Государственного бюро расследований с обысками.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, охрана ОВА пыталась не впустить ДБР в здание администрации.

Следует добавить, что, по информации РБК-Украина, в Одесский ОВ прибыли сотрудники Службы безопасности Украины, а не Государственного бюро расследований.

Впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что был задержан чиновник Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве.

Напомним, директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что увольнение топ-чиновников — это только начало. По его словам, громкие реализации ДБР являются результатом системной работы бюро в течение длительного периода.

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