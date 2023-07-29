В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб ударами ракетами РФ

В субботу, 29 июля, в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО, чтобы провести комплексную оценку ущерба культурным и религиозным объектам, пострадавшим в результате российских ракетных ударов 19-23 июля.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

"Работа начата. Миссия будет фиксировать последствия атак россиян, все будет документировать", — рассказал городской голова Геннадий Труханов.

Следует отметить, что на прошлой неделе Россия значительно увеличила количество атак по Одессе. В результате ударов оккупантов разрушений подверглись гражданские и исторические здания.

В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб российским атакам. Фото: Одесса. Официально.

Специалисты ЮНЕСКО будут оценивать, какие убытки Одессе нанесли атаки РФ. Фото: Одесса. Официально.

В Одессе миссия ЮНЕСКО будет фиксировать причиненный Россией ущерб. Фото: Одесса. Официально.

Удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Ночью на 23 июля российская армия ударила ракетами по Одессе. В результате атаки была повреждена портовая инфраструктура, шесть жилых домов, два памятника архитектуры и Спасо-Преображенский собор. Половина храма осталась без крова. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина.

Местные власти назвали атаку той ночью самым масштабным ударом врага по историческому центру Одессы с начала войны. оккупанты практически разрушили самый большой собор юга Украины. Одесская епархия УПЦ МП отреагировала на ракетный удар и заявила, что атаку совершила страна-террористка Россия.

В ЮНЕСКО отреагировали на ракетные обстрелы центра Одессы. Там подчеркнули, что организация "глубоко встревожена и решительно это осуждает".

Между тем в Минобороны РФ цинично ответили, почему нанесли удар по городу. Там заявили, что в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ МП находились "иностранные наемники".

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