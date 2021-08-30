В Одессу прибыли четыре автобуса с беженцами из Афганистана

В Одессу прибыли четыре автобуса с беженцами из Афганистана

Среди эвакуированных афганцев — младенец, который родился в аэропорту Кабула.

Из аэропорта "Борисполь" в Одессу доставили 133 граждан Афганистана, которые изъявили желание виехать из своеӥ страны после захвата власти радикальным движением "Талибан".

Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы в Одесской области.

По опубликованной информации, среди эвакуированных — 48 взрослых и 85 детей. Самый маленький ребенок — младенец, который 7 дней назад родился в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации. Самой старшей из эвакуированных — 85 лет, но она мужественно помогала другим матерям с детьми.

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"Двум взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали сотрудники скорой помощи, благодаря чему им спасены жизни", — добавили в пресс-службе ведомства.

Всем прибывшим из Афганистана беженцам сделали тест на наличие коронавирусной инфекции, больных не обнаружено.

Как уточнили в пресс-службе ГМС в Одесской области в комментарии "Суспыльне", прибывшие в Одессу афганцы временно получили убежище в семьях местной афганской диаспоры.

Напомним, украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.

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