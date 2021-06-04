В Одессу вернулся украинский капитан, который пять лет провел в тюрьме Шри-Ланки

Он работал на судне, которое обеспечивало безопасность от нападений пиратов.

В Одессу вернулся украинский капитан Геннадий Гаврилов, которого пять лет держали в тюрьме Шри-Ланки.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям. Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал", — написал он.

Сейчас моряк уже находится в Одессе. Мужчина работал на судне Avant Garde, которое было под управлением компании из Шри-Ланки. Оно обеспечивало безопасность на море. На борту было оружие и боеприпасы. Пока судно находилось вне территориальных вод Шри-Ланки, его задержали. В июне 2016 Гаврилова арестовали за незаконный ввоз оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер Davide B и захватили 15 из 21 членов экипажа. На судне находились моряки из Украины, Румынии и Филиппин.

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