"В один момент их забрал дрон": на Франковщине простились с нацгвардейцем и его дочерью

На Франковщине позировали Владимира Шкрумеляка и его дочь Анелю / © скриншот с видео

На Прикарпатье, в селе Добротов, в последний путь провели 52-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины Владимира Шкрумеляка и его 15-летнюю дочь Анелю, которых убил циничный российский удар по Ивано-Франковску 24 марта 2026 года.

Об этом сообщает Суспильне.

«И получилось так, что в один момент их просто унес вражеский дрон. И все оборвалась жизнь, и все планы разрушились. Нам очень досадно. Мы в таком страшном шоке», — с такой болью вспоминает о потере брата и племянницы Ирина Иваночко.

Прощание у дома и свадебное деревце

В тот роковой день Владимир и Анеля шли в городской перинатальный центр навестить жену и маму, которая на днях родила мальчика. Для мужчины это был четвертый ребенок. Вражеский беспилотник летел очень низко по центру города и ударил прямо рядом с роддомом, забрав жизни отца и дочери на месте.

Прощание с невинно убитыми началось во дворе их дома. Сотни людей - родственники, побратимы и односельчане - выстроились с сине-желтыми и красно-черными флагами, чтобы отдать последний почет. Впереди похоронной процессии от дома и до самой могилы на Аллее славы несли традиционное для горной местности свадебное деревце.

«Эта традиция у народа сложилась издавна. В этот момент — это девушка, она, как невеста, одета во все белое, а деревце — это символ свадьбы», — отмечает местный житель Василий Бакота.

Мечтала стать стоматологом

15-летняя Анеля мечтала о карьере врача. По словам ее одноклассника Юрия Болотенюка, девушка была очень щедрой, доброй и всегда умела поддержать в трудный момент, никогда не говоря ни о ком плохом слове.

Владимир 20 лет отработал в коммунальном предприятии, а в феврале 2026 года стал в ряды 50-го полка Национальной гвардии Украины. Командир полка Вадим Линевский заверил, что мужчина был достойным воином и патриотом. Побратимы пообещали обязательно отомстить за эту потерю.

Пока нацгвардейца с дочерью хоронили на Аллее славы, новорожденный мальчик оставался в безопасности в больнице. По словам сестры погибшего Ирины, с младенцем все хорошо, и родственники готовятся забрать его домой, чтобы поддерживать друг друга и жить дальше.

Детали трагедии в Ивано-Франковске

Атака русского «Шахеда» произошла посреди белого дня в центре города, а дрон целенаправленно летел очень низко над домами. В результате мощного взрыва, кроме двух погибших, ранения разной степени тяжести получили еще шесть человек, среди которых оказались шестилетний мальчик и воспитательница местного детского сада.

В момент удара в городском перинатальном центре находились около сотни человек, которых медики успели оперативно спустить в хранилище. Под звуки взрывов в укрытии у двух женщин даже начались роды, которые врачам пришлось принимать в сверхсложных условиях.

Самой тяжелой задачей для медперсонала стала эвакуация младенца из реанимации, находившегося на искусственной вентиляции легких. Малыша пришлось спускать в подвал в специальном транспортном кювезе, однако, несмотря на стресс и выбитые окна в здании, его состояние осталось стабильным.