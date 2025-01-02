В одни из областей готовят круговую оборону городов: детали

В Харьковской области строят фортификационные сооружения и ведут подготовку круговой обороны Изюма и Балаклеи.

Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это, скажем так, плановые меры, которые предпринимаются для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", – объяснил он.

Синегубов не раскрыл деталей по поводу того, на каком этапе сейчас эти работы. Впрочем, говорит он, администрация выполняет возложенные на нее задачи.

"Однако там, конечно, часть работ выполняют сами военные. Я скажу только так, что там работы идут по плану и полностью контролируются нашими военными", — констатировал Олег Синегубов.

Напомним, армия РФ пытается захватить важную железнодорожную станцию Купянск-Узловой в Харьковской области, чтобы создать перспективы для наступления с севера на города Славянск и Краматорск в Донецкой области.

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