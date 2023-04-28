В одних регионах Украины грозы, в других — заморозки: прогноз погоды на 29 апреля

В субботу, 29 апреля, в одних регионах Украины будет теплая погода с дождями и грозами, а в других — ожидаются заморозки и в воздухе, и на поверхности почвы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в восточной и юго-восточной, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях местами будут сильные дожди и грозы. Днем небольшой дождь. В регионах ночью прогнозируют +6-11°, а днем 12-17° тепла. Утром в Донецкой и Луганской областях местами будет туман.

На остальной территории осадки не предусматривают. Температура воздуха ночью будет составлять +1-6° тепла. На западе, севере, а также Винницкой и Черкасской областях в воздухе будут заморозки 0-5°. В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях заморозки на поверхности 0-3°. Днем столбики термометров покажут 10-15 ° тепла.

На высокогорье Карпат 28 апреля осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза. Днем поднимется до +1-6° тепла.

Погода в Украине в субботу, 29 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В субботу в области переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в Киевской области будут заморозки 0-5°. Температура воздуха днем поднимется до 10-15 тепла. В Киеве также ночью будут заморозки – 0-2°. Днем воздух прогреется до +13-15° тепла.

Читайте также: