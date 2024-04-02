В одном из городов действуют почасовые отключения света: какая ситуация в энергосистеме

По состоянию на утро 2 апреля почасовые отключения света предполагаются только в Харькове. В других регионах Украины пока ограничений нет.

О ситуации в энергосистеме сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что дефицита электроэнергии нет и не предполагается на текущие сутки. Энергосистема страны работает стабильно и сбалансированно. Впрочем, на одной из ТЭС в аварийный ремонт выведен энергоблок из-за технической неисправности.

Кроме того, на Донетчине в результате вражеских обстрелов повреждена электросеть, питающая одну из шахт. Предприятие не работает. Также ночью 2 апреля российские войска атаковали высоковольтную подстанцию в Кировоградской области.

"В результате атаки вражеского беспилотника произошло возгорание оборудования на одной из высоковольтных подстанций в Кировоградской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Днепропетровской области во время воздушной тревоги отключалась воздушная линия. Организованы ремонтные работы. Во время планового осмотра одной из воздушных линий у опоры обнаружили обломки ракет. Их изъяли работники ГСЧС. Линия в ремонте не нуждается.

Как сообщалось, Минэнерго выпустило важное заявление после массированных ударов РФ по объектам энергетики. В частности, ведомство призвало украинцев, представителей СМИ, власти и частных компаний не разглашать важную информацию о состоянии энергетической системы.

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