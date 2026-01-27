В одном из городов дроны повредили жилые дома: под завалами ищут людей (фото)

Атака в Одессу 27 января. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Дополнено новыми материалами

Ночью 27 января во время атаки российских БПЛА в Одессу была разрушена часть жилого дома. Под завалами могут находиться не менее трех человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

При массированном обстреле в Одессе повреждено жилье местных жителей. Зафиксировано более десяти мест попаданий.

«В результате атаки поврежден двухэтажный жилой дом. По другому адресу возникло разрушение квартиры на 2-м этаже двухэтажного дома. Также разрушены квартиры от 2-го до 4-го этажа в четырехэтажном доме. Из-за попадания в девятиэтажный дом возникло возгорание на 4-м и 5-м этажах».

Пожарные спасли 14 человек, из которых трое — дети. Жители поврежденных квартир эвакуированы в Пункты несокрушимости.

Кроме того, в городе повреждено культурно-религиозное сооружение. Повреждены автомобили.

ФОТО

В Одессе ведутся поиски людей под завалами. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, после полуночи в Одесской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников РФ. После 2 часов в Одессе ночью раздалось несколько взрывов.

По данным властей, в областном центре была повреждена инфраструктура и жилье, а также детский сад, магазин и строительная площадка. Число пострадавших возросло до 22 человек.