В одном из городов дроны РФ атаковали грузовики: есть погибший

В Никополе во время российской атаки занялись два грузовых автомобиля. Погибший — водитель одной из фур.

FPV-дроны.

В субботу, 11 апреля, российские войска ударили по Никополю Днепропетровской области FPV-дронами. Погиб 67-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Из-за атаки сгорели два грузовика. Водитель одного из автомобилей погиб на месте», — подчеркнул чиновник.

Атаки россиян на Никополь

Город Никополь уже не первый день находится под ударами российских FPV-дронов. оккупанты целят просто по мирным жителям.

7 апреля РФ ударила по автобусу с людьми просто в центре города. Атака произошла в момент, когда маршрутка подъезжала к остановке общественного транспорта. Люди были и в салоне, и на остановке. Удар окупантов унес жизни четырех человек.

В тот же день Россия снова ударила по курсирующему на междугороднем маршруте автобусу под Никополем. В результате атаки ранения получили женщина и четверо мужчин.

В минувшую субботу, 4 апреля, РФ уготовила по местному рынку. Российские войска атаковали FPV-дронами торговые павильоны и магазин. Пять человек погибли. Около 30 человек получили ранения.

