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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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37
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1 мин

В одном из городов фиксируют перебои со светом: детали

В Сумах фиксируют перебои со светом.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Свет

Свет / © unsplash.com

В Сумах зафиксированы перебои с электроснабжением . Обстоятельства устанавливаются.

Об этом сообщают корреспонденты «Общественного».

По их данным, проблемы со светом наблюдаются в отдельных районах города. Вероятно, это следствие российских атак. Дело в том, что несколько раньше у города прогремели взрывы.

Как известно, подобные ситуации уже случались раньше. В частности, из-за проблем в энергосистеме часть города могла оставаться без электричества и водоснабжения.

Пока причины отключений уточняются. Информации о масштабах обесточивания пока нет.

Ранее украинцев предупредили о возможном росте сумм в платежках за электроэнергию. Речь идет о майских данных, которые нужно подать до 3 числа включительно. Если это не сделать, объем потребления рассчитают по средним показателям, что может привести к большим начислениям в счетах.

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Дата публикации
Количество просмотров
37
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