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- Украина
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В одном из городов фиксируют перебои со светом: детали
В Сумах фиксируют перебои со светом.
В Сумах зафиксированы перебои с электроснабжением . Обстоятельства устанавливаются.
Об этом сообщают корреспонденты «Общественного».
По их данным, проблемы со светом наблюдаются в отдельных районах города. Вероятно, это следствие российских атак. Дело в том, что несколько раньше у города прогремели взрывы.
Как известно, подобные ситуации уже случались раньше. В частности, из-за проблем в энергосистеме часть города могла оставаться без электричества и водоснабжения.
Пока причины отключений уточняются. Информации о масштабах обесточивания пока нет.
Ранее украинцев предупредили о возможном росте сумм в платежках за электроэнергию. Речь идет о майских данных, которые нужно подать до 3 числа включительно. Если это не сделать, объем потребления рассчитают по средним показателям, что может привести к большим начислениям в счетах.