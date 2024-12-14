В одном из городов отменили экстренные отключения света: детали

В Одесской области была тяжелая ситуация с электроэнергией.
В субботу, 14 декабря, в Одессе отменили экстренные отключения света. Жесткие ограничения были введены после масштабной атаки РФ 13 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
После проведенных работ ситуация в Одессе и Одесском районе позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений.
"Продолжаем делать все возможное, чтобы ликвидировать последствия массированных обстрелов по объектам энергетики", — говорится в сообщении ДТЭК.
После вчерашней масштабной атаки РФ самая плохая ситуация со светом была на Одесщине. Именно поэтому в Одессе и районе аварийные отключения света ввели накануне утром. В других районах области действовали стабилизационные отключения по графику.
Как сообщалось, утром 13 декабря россияне мощно ударили по теплоэлектростанциям. Прошло без пострадавших. Впрочем, есть повреждения.
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