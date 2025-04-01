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- Украина
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В одном из городов отменили льготы для украинских беженцев
Украинцы пользовались этой льготой с 2022-го.
В эстонском Таллине отменили постановление о бесплатном использовании общественного транспорта для украинских беженцев. С 1 мая такая возможность будет отменена.
Об этом сообщает издание ERR со ссылкой на мэрию.
В Таллине украинские беженцы получили право бесплатного проезда в общественном транспорте еще 3 марта 2022 года. Впрочем, через три года это решение решили отменить.
Основанием для признания недействительным распоряжение есть тот факт, что большинство украинцев беженцев, проживающих в Таллинне, на сегодняшний день имеют официальную регистрацию в столице.
"Для зарегистрированных жителей Таллинна действует право на бесплатное использование общественного транспорта, поэтому нет необходимости сохранять отдельное право на бесплатный проезд именно для военных беженцев в общественном транспорте столицы и ранее принятое распоряжение должно быть признано недействительным", - пояснили в мэрии эстонской столицы.
Как сообщалось, Германия готовится к новой волне украинских беженцев решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине.