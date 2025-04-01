В одном из городов отменили льготы для украинских беженцев

Таллин. / © www.yit.ee

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В эстонском Таллине отменили постановление о бесплатном использовании общественного транспорта для украинских беженцев. С 1 мая такая возможность будет отменена.

Об этом сообщает издание ERR со ссылкой на мэрию.

В Таллине украинские беженцы получили право бесплатного проезда в общественном транспорте еще 3 марта 2022 года. Впрочем, через три года это решение решили отменить.

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Основанием для признания недействительным распоряжение есть тот факт, что большинство украинцев беженцев, проживающих в Таллинне, на сегодняшний день имеют официальную регистрацию в столице.

"Для зарегистрированных жителей Таллинна действует право на бесплатное использование общественного транспорта, поэтому нет необходимости сохранять отдельное право на бесплатный проезд именно для военных беженцев в общественном транспорте столицы и ранее принятое распоряжение должно быть признано недействительным", - пояснили в мэрии эстонской столицы.

Как сообщалось, Германия готовится к новой волне украинских беженцев решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине.