В одном из городов под ударом россиян оказалась больница: первые детали от власти (фото)

Атака на Измаил. / © Измаилский городской совет

Ночью 29 апреля оккупационная армия ударила по территории Измаильского района Одесской области. Враг атаковал объекты инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской районной администрации.

«Ночью 29 апреля враг совершил атаку по территории Измаильского района. К сожалению, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

В городе россияне ударили по объектам инфраструктуры. В результате атаки зафиксированы повреждения. В частности, разрушения получили здание районной больницы.

Последствия атаки на Измаил

Ночью Россия атаковала Измаильский район. / © Измаилский городской совет

Ночью Россия атаковала Измаильский район. / © Измаилский городской совет

Ночью Россия атаковала Измаильский район. / © Измаилский городской совет

Ночью Россия атаковала Измаильский район. / © Измаилский городской совет

Ночью Россия атаковала Измаильский район. / © Измаилский городской совет

Напомним, ночью армия РФ ударила ракетой и дронами прямо по домам Сумской области. Враг ударил по Шосткинской общине — просто по жилому сектору. Возникли масштабные пожары. Из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов.

