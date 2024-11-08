В одном из городов Полтавщины выключили лифты из-за мобилизации специалиста

В Лубенском горсовете обещают, что работу лифтов возобновят после того, как найдут нового производителя работ.
В Лубнах Полтавской области пришлось прекратить работу лифтов. Причина – мобилизация специалиста по обслуживанию лифтов в ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Лубенского городского совета.
Совладельцев многоквартирных домов предупредили, что с 7 ноября с 17:00 для "предотвращения возникновения несчастных случаев" временно приостановлена работа лифтов. В частности, это касается домов, обслуживаемых Лубенским коммунальным жилищно-эксплуатационным управлением.
Обещают, что работа лифтов немедленно возобновится после того, как найдут нового исполнителя работ.
Также в горсовете отметили, что за период простоя лифтов всем жителям будет произведен перерасчет.
Напомним, ранее анонсировалось, что с ноября 2024 года в приложении "Резерв+" можно будет получить отсрочку от мобилизации. Продлить отсрочку можно также через приложение.
Читайте также:
- Стало известно, сколько мужчин имеют бронь от мобилизации в Украине
- Правительство частично восстановило бронирование военнообязанных: кого будет касаться
- Почему некоторые украинцы могут потерять бронирование: адвокаты объяснили
- Бронирование критически важных работников следует возобновить срочно – эксперт