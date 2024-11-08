В одном из городов Полтавщины выключили лифты из-за мобилизации специалиста

В Лубенском горсовете обещают, что работу лифтов возобновят после того, как найдут нового производителя работ.

В Лубнах Полтавской области пришлось прекратить работу лифтов. Причина – мобилизация специалиста по обслуживанию лифтов в ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Лубенского городского совета.

Совладельцев многоквартирных домов предупредили, что с 7 ноября с 17:00 для "предотвращения возникновения несчастных случаев" временно приостановлена работа лифтов. В частности, это касается домов, обслуживаемых Лубенским коммунальным жилищно-эксплуатационным управлением.

Обещают, что работа лифтов немедленно возобновится после того, как найдут нового исполнителя работ.

Также в горсовете отметили, что за период простоя лифтов всем жителям будет произведен перерасчет.

Напомним, ранее анонсировалось, что с ноября 2024 года в приложении "Резерв+" можно будет получить отсрочку от мобилизации. Продлить отсрочку можно также через приложение.

Бронирование работников через портал Дія приостановлено до 15-го ноября

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