В одном из городов свет будет только вечером: что известно

В городе Дружковка Донецкой области из-за массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры резко ухудшилась ситуация с электроснабжением. Власти вынуждены были существенно ограничить подачу электроэнергии, обеспечивая ее только в вечернее и ночное время.

Об этом сообщает «Общественное радио» .

Как отметили в медиа, в Дружковке электроэнергию теперь будут подавать исключительно по графику: с 19:00 до 08:00 следующих суток. Такое ограничение напрямую связано с разрушениями, нанесенными российскими войсками энергообъектам города. Также возможна значительная нагрузка на бытовую технику, в частности холодильники.

В Краматорске и Славянске энергетикам сейчас удается стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Однако эти города также сталкиваются с определенными проблемами со светом, не уточняя деталей. Российские оккупанты продолжают наносить удары по Славянской ТЭС.

Напомним, 25 ноября, во всех регионах Украины снова будут действовать графики отключений света.

