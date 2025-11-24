- Дата публикации
Категория
Украина
482
1 мин
В одном из городов свет будет только вечером: что известно
В Дружковке электроэнергию будут подавать только с 19:00 до 08:00.
В городе Дружковка Донецкой области из-за массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры резко ухудшилась ситуация с электроснабжением. Власти вынуждены были существенно ограничить подачу электроэнергии, обеспечивая ее только в вечернее и ночное время.
Об этом сообщает «Общественное радио» .
Как отметили в медиа, в Дружковке электроэнергию теперь будут подавать исключительно по графику: с 19:00 до 08:00 следующих суток. Такое ограничение напрямую связано с разрушениями, нанесенными российскими войсками энергообъектам города. Также возможна значительная нагрузка на бытовую технику, в частности холодильники.
В Краматорске и Славянске энергетикам сейчас удается стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Однако эти города также сталкиваются с определенными проблемами со светом, не уточняя деталей. Российские оккупанты продолжают наносить удары по Славянской ТЭС.
Напомним, 25 ноября, во всех регионах Украины снова будут действовать графики отключений света.
Также в Yasno объяснили причину, почему вы платите за свет, отключаемый на 10 часов.