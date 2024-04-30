В одном из городов ТЦК приостановил прием документов на отсрочку от службы: в ВСУ прокомментировали

На днях СМИ появилась информация о том, что территориальные центры комплектования в Черкассах временно не принимают документы на отсрочку от мобилизации. Вооруженные силы отреагировали на сообщения в СМИ.

Об этом сообщило издание "18000" и "РБК.Украина" со ссылкой на начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Информация СМИ

"18000" со ссылкой на пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алину Кривошей сообщило, что якобы в городе временно прекратили принимать документы на отсрочку. По ее словам, правила должны измениться после вступления в силу закона о мобилизации.

"Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", — рассказала она.

Отмечается, что документы снова будут принимать после вступления закона в силу мобилизации.

Комментарий ВСУ

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо предполагает, что слова спикера Черкасского ТЦК могли вырвать из контекста. Информацию издания он опроверг.

"Понятно, что это ложная информация", – подчеркнул он.

Как сообщалось, после вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанных ждет ряд изменений, в частности по оформлению отсрочок. Основания для его получения изменились.

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