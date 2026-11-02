ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
147
Время на прочтение
2 мин

В одном из городов Украины уже устанавливают новогоднюю елку (фото)

На елку выделили средства из резервного фонда, а открытие запланировали на начало декабря.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
1 комментарий
Подпишитесь на нас в Google
Монтирование елки в Шептицком 2 ноября

Монтирование елки в Шептицком 2 ноября / © из соцсетей

В городе Шептицкий во Львовской области 2 ноября начали монтаж главной новогодней елки на Вечевой площади. Это первая общегородская елка в городе с начала полномасштабного вторжения России, которую поддержало большинство жителей.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

В Шептицком в понедельник приступили к установке главной городской новогодней елки. Благодаря решению громады город стал первым в Украине, где уже начали подготовку к рождественским и новогодним праздникам.

После монтажа елку украсят и огородят. Кроме того, рядом установят указатели с направлениями к ближайшим укрытиям.

На установку праздничного дерева из резервного фонда направили около 100 тыс. грн. В то же время официальное открытие елки запланировано не на ноябрь, а на 6 декабря.

Следует отметить, что это первая общегородская новогодняя елка в Шептицком с начала полномасштабной войны. По информации местных СМИ, идею ее установки поддержали почти 90% опрошенных жителей громады.

Монтирование елки в Шептицком 2 ноября / © из соцсетей

Монтирование елки в Шептицком 2 ноября / © из соцсетей

Монтирование елки в Шептицком 2 ноября / © из соцсетей

Монтирование елки в Шептицком 2 ноября / © из соцсетей

Монтирование елки в Шептицком 2 ноября / © из соцсетей

Монтирование елки в Шептицком 2 ноября / © из соцсетей

К слову, в прошлом году в Украине стремительно сокращался рынок живых новогодних елок из-за падения спроса и предложения. По данным Опендатабот, в 2025 году Гослесагентство подготовило к продаже 991 тыс. деревьев, что вдвое меньше по сравнению с довоенным 2021 годом, однако спрос падает еще быстрее — к середине декабря было продано лишь 39,9 тыс. елок. На фоне низкого спроса резко уменьшилось и количество незаконных вырубок — до 34 случаев в 2025 году против 328 случаев в 2024-ом.

Связанные темы
Комментарии (1)
Сортировать:
pecena120465
17:04, 2026.11.02
То нейде ЧЕРЕЗ?
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie