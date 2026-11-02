В одном из городов Украины уже устанавливают новогоднюю елку (фото)

Монтирование елки в Шептицком 2 ноября / © из соцсетей

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В городе Шептицкий во Львовской области 2 ноября начали монтаж главной новогодней елки на Вечевой площади. Это первая общегородская елка в городе с начала полномасштабного вторжения России, которую поддержало большинство жителей.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

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В Шептицком в понедельник приступили к установке главной городской новогодней елки. Благодаря решению громады город стал первым в Украине, где уже начали подготовку к рождественским и новогодним праздникам.

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После монтажа елку украсят и огородят. Кроме того, рядом установят указатели с направлениями к ближайшим укрытиям.

На установку праздничного дерева из резервного фонда направили около 100 тыс. грн. В то же время официальное открытие елки запланировано не на ноябрь, а на 6 декабря.

Следует отметить, что это первая общегородская новогодняя елка в Шептицком с начала полномасштабной войны. По информации местных СМИ, идею ее установки поддержали почти 90% опрошенных жителей громады.

Монтирование елки в Шептицком 2 ноября / © из соцсетей

Монтирование елки в Шептицком 2 ноября / © из соцсетей

Монтирование елки в Шептицком 2 ноября / © из соцсетей

К слову, в прошлом году в Украине стремительно сокращался рынок живых новогодних елок из-за падения спроса и предложения. По данным Опендатабот, в 2025 году Гослесагентство подготовило к продаже 991 тыс. деревьев, что вдвое меньше по сравнению с довоенным 2021 годом, однако спрос падает еще быстрее — к середине декабря было продано лишь 39,9 тыс. елок. На фоне низкого спроса резко уменьшилось и количество незаконных вырубок — до 34 случаев в 2025 году против 328 случаев в 2024-ом.

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