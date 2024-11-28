В одном из городов Украины восстановили электроснабжение после атаки

В то же время в системе еще возможны перепады напряжения.

В Ровно энергетики восстановили электроснабжение потребителям после массированной российской атаки 28 ноября.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

"Ровно снова со светом. Энергетики вернули электроснабжение потребителям областного центра", – говорится в заявлении.

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В то же время, Коваль предупредил, что в системе еще возможны перепады напряжения. Он попросил учесть это при использовании чувствительных электроприборов.

Напомним, после ракетной атаки на Ровенскую область 28 ноября без электроснабжения в регионе оказалось более 280 тыс. абонентов. Школы Ровно и части Ровенского района перевели на дистанционное обучение.

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