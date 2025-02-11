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В одном из городов Украины ввели экстренные отключения света

В одном из городов Украины ввели экстренные отключения света

Отключение света в Украине Фото: ТСН

ДТЭК обещает оперативно обновлять информацию о ситуации с электричеством.

В результате повреждений сетей в Днепре вводятся экстренные отключения электроснабжения.

Об этом сообщила группа ДТЭК в Telegram.

"По причине повреждения распределительных сетей в городе Днепре применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что "Укрэнерго" ввело ограничения в потреблении электроэнергии, но они касаются только промышленности и бизнеса. Введенные ограничения действуют с 6 утра до 9 вечера, но не предполагают отключения света для населения. Ограничения введены из-за повреждений энергообъектов во время российских ракетных ударов и атак дронов.

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