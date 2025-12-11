В одном из городов Украины вводят режим жесткой экономии света: кого это коснется

Электроэнергия / © ТСН

Из-за российских атак по энергетике в Житомире вводят режим жесткой экономии электроэнергии для жителей, бизнеса и организаций.

Об этом сообщил Житомирский городской совет.

«Решение местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС: ограничить потребление электроэнергии — житомирчанам, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности», — говорится в заявлении горсовета.

В Житомире уличное освещение ночью переведут в режим экономии. Причиной стали очередные удары врага по энергетической инфраструктуре Украины. Такое решение приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.

Переход на экономный режим работы сети освещения улиц, дорог и парков Житомирской громады начинается уже 11 декабря. До стабилизации ситуации свет будет работать после 22:00 в ночном, уменьшенном режиме.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко провела заседание энергетического штаба для контроля ситуации в энергетике. Она заявила, что держит на контроле пересмотр списка критической инфраструктуры и ожидает от ОВА фактической оптимизации потребления электроэнергии. Свириденко подчеркнула необходимость полноценного запуска объектов распределенной генерации для пополнения дефицита. Ожидается, что благодаря этим мерам продолжительность отключений уменьшится в эти выходные.