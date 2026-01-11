В одном из городов усиливают контроль мобилизации: где будут искать нарушителей – детали от СМИ

Мобилизация. / © ТСН

В Полтаве усилят контроль за военным учетом призывников, военнообязанных и резервистов. Нарушителей будут выявлять во время обращения в ЦНАП и после этого будут доставлять в ТЦК и СП.

Об этом сообщило «Суспільне Полтава».

9 января Исполнительный комитет Полтавского городского совета поддержал соответствующее решение.

В городе будет создана специальная комиссия, которая должна проверить, соблюдают ли государственные органы, предприятия, учреждения и организации правила военного учета. В частности, правильно ли ведут списки военнообязанных и своевременно ли сверяют данные по ТЦК.

Предприятия и учреждения обяжут уведомлять ТЦК о гражданах, не состоящих на военном учете или нарушающих его правила. Кроме того, запланировано их взаимодействие с полицией по розыску, задержанию и доставке нарушителей в военкоматы.

Согласно решению, также предполагается, что военнообязанных, находящихся в розыске за нарушение правил мобилизации, смогут идентифицировать во время обращения в органы власти, ЦНАПы или другие учреждения. Затем полиция может при необходимости доставить их в ТЦК для оформления документов.

Кроме того, городские власти планируют активнее информировать население о правилах военного учета через медиа и официальный сайт городского совета, а также ввести онлайн-консультации для граждан и ответственных работников предприятий.

Напомним, на днях глава ОП Кирилл Буданов провел совещание по СЗЧ и коррупции в ТЦК. По его словам, в частности, коррупция в системе ТЦК и СП — это проблема, влияющая на обороноспособность страны. Кроме того, акцентировал он, злоупотребление должностными обязанностями недопустимо.