В одном из городов вернулись к графикам аварийных отключений света: детали

К услугам горожан — "Пункты незламности".
В Кривом Роге Днепропетровской области энергетики вводят графики аварийных отключений света – по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов.
Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", — подчеркнул он.
По словам Вилкула, уже сейчас в городе останавливается скоростной трамвай.
Глава города напомнил, что в Кривом Роге создано 213 "Пунктов незламности". Интерактивная карта "Пунктов незламности" — по ссылке.
Напомним, накануне утром в "Укрэнерго" сообщили, что ночью РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры. Было повреждение на одной из подстанций НЭК. В частности, дроны атаковали Днепропетровщину.
Часть Кривого Рога осталась без света и тепла. Более 50 тысяч жителей не имели электричества, а около 45 тысяч потребителей оставались без отопления. Также были обесточены две шахты.
Читайте также:
- Украинцев призывают экономить электроэнергию: что произошло
- Тарифы на электричество возрастут: когда и насколько
- Пожары и блэкаут: власти сообщили последствия ночного удара по Днепропетровщине