Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

В одном из городов воду будут подавать по графику и отменили движение троллейбусов: что известно

Вода в домах жителей Конотопа будет всего по несколько часов в сутки.

Водоснабжение. / © Reuters

В городе Конотоп Сумской области воду будут подавать графиком. Причина – повреждение энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

"К сожалению, ситуация с электричеством значительно ухудшилась. В этой связи переходим на графики подачи воды", - подчеркнул чиновник.

По графику водоснабжения, вода ежедневно будет в домах:

  • с 6:00 до 9:00,

  • с 12:00 до 13:00,

  • с 18:00 до 21:00.

"В случае появления напряжения в общей сети вода продолжит автоматически подаваться. А в случае ухудшения ситуации с электричеством-график будет корректироваться", – сообщил мэр города.

Кроме того, в Конотопе на неопределенное время приостанавливают трамвайное сообщение к улучшению ситуации с электроснабжением.

Напомним, сегодня, 10 октября, в Украине ввели графики отключения света. В частности, на территории Сумщины были введены графики аварийных отключений. Пока они действуют для десяти очередей потребителей.

