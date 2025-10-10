- Дата публикации
В одном из городов воду будут подавать по графику и отменили движение троллейбусов: что известно
Вода в домах жителей Конотопа будет всего по несколько часов в сутки.
В городе Конотоп Сумской области воду будут подавать графиком. Причина – повреждение энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
"К сожалению, ситуация с электричеством значительно ухудшилась. В этой связи переходим на графики подачи воды", - подчеркнул чиновник.
По графику водоснабжения, вода ежедневно будет в домах:
с 6:00 до 9:00,
с 12:00 до 13:00,
с 18:00 до 21:00.
"В случае появления напряжения в общей сети вода продолжит автоматически подаваться. А в случае ухудшения ситуации с электричеством-график будет корректироваться", – сообщил мэр города.
Кроме того, в Конотопе на неопределенное время приостанавливают трамвайное сообщение к улучшению ситуации с электроснабжением.
Напомним, сегодня, 10 октября, в Украине ввели графики отключения света. В частности, на территории Сумщины были введены графики аварийных отключений. Пока они действуют для десяти очередей потребителей.