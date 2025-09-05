ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

В одном из городов ввели почасовые графики отключения света: что стало причиной

В Днепре ввели две очереди отключений света.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света

В Днепре ввели почасовые графики отключения света / © ТСН.ua

В результате атаки россиян на Днепр в пятницу, 5 сентября, в городе сложилась аварийная ситуация в энергосистеме. Из-за повреждений энергообъектов были введены графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей.

Об этом сообщили в ЧАО «ПЭЭМ „ЦЭК“ в Facebook.

«Сообщаем график отключений на 06 СЕНТЯБРЯ для потребителей, которые отключены из-за сложившейся аварийной ситуации вследствие вражеской атаки», — говорится в сообщении.

График отключений на 6 сентября

Отключения будут происходить в две очереди:

  • 1 очередь будет отключаться: с 02:00 до 07:00, с 12:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00.

  • 2 очередь будет отключаться: с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00.

Напомним, россияне возобновили энергетический террор . В конце августа оккупанты атаковали энергетические и газовые объекты, повлекшие отключение электроснабжения и повреждение ключевых объектов критической инфраструктуры в шести областях Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
109
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie