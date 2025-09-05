В одном из городов ввели почасовые графики отключения света: что стало причиной

В Днепре ввели почасовые графики отключения света / © ТСН.ua

В результате атаки россиян на Днепр в пятницу, 5 сентября, в городе сложилась аварийная ситуация в энергосистеме. Из-за повреждений энергообъектов были введены графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей.

Об этом сообщили в ЧАО «ПЭЭМ „ЦЭК“ в Facebook.

«Сообщаем график отключений на 06 СЕНТЯБРЯ для потребителей, которые отключены из-за сложившейся аварийной ситуации вследствие вражеской атаки», — говорится в сообщении.

График отключений на 6 сентября

Отключения будут происходить в две очереди:

1 очередь будет отключаться: с 02:00 до 07:00, с 12:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00.

2 очередь будет отключаться: с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00.

Напомним, россияне возобновили энергетический террор . В конце августа оккупанты атаковали энергетические и газовые объекты, повлекшие отключение электроснабжения и повреждение ключевых объектов критической инфраструктуры в шести областях Украины.