В одном из интернатов Закарпатья детей использовали, как рабов — омбудсман

В Закарпатье воспитанников заведения использовали как бесплатную "рабочую силу" для сбора яблок в частном саду одного из предприятий.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в Сети.

Отмечается, что при осмотре документов найден договор между директорами дома-интерната и предприятия по взаимопомощи в сборе яблок.

"Директор дома-интерната совершил избиение питомца. Свидетелями этого были его заместитель и другая воспитанница интерната, которые принимали меры по прекращению физической силы ", — говорится в сообщении.

В то же время у питомцев требовали средства для того, чтобы покупать мебель у дома-интерната.

"Также установлено, что все банковские карты с пин-кодами к ним, открытые лицевые счета в банке и документы воспитанников находились в сейфе заместителя директора. Для того чтобы использовать собственные средства с карт воспитанники должны были просить их с вымышленным "заявлением"! Двенадцать таких заявлений, написанных одним почерком, выявили и для просьбы использовать средства в сумме 5 100 гривен", — указано в сообщении.

Как пояснил впоследствии сам директор, за них приобрели шкафы на сумму более 50 тысяч гривен. Однако эта мебель в заведении не учитывается.

Ранее мы сообщали, что насилие над детьми во Львовской области: Лубинец требует перевода воспитанников в другое заведение.

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