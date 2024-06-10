В одном из населенных пунктов в Крыму исчез свет после ряда взрывов

После серии взрывов во временно оккупированном Крыму в ночь на 10 июня 2024 года в Михайловке Сакского района вдруг исчезло электричество.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев.

Ранее оккупанты "отчитались", что "росПВО" сбила ракеты, летевшие в Крым.

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Напомним, накануне спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что РФ опрокинула ракетоносители в Азовское море.

Ранее участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали, что к Крымскому мосту кафиры стягивают ПВО и баржи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРЫМСКИЙ МОСТ ГОТОВЯТ К МОЩНЫМ УДАРАМ: партизаны показали доказательства!

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