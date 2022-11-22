В одном из областных центров Украины отказались от новогодней елки и придумали альтернативу

В Тернополе отказались устанавливать на новогодние праздники елку. В городе будет дом Святого Николая и Рождественская шопка.

Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

Накануне в Тернополе объявили о голосовании за целесообразность устанавливать на зимние праздники елку. 70% проголосовавших были против этого. А потому в городском совете приняли решение установить только дом Святого Николая и Рождественскую шопку.

"В этом году мы встретим Новый год в Тернополе без елки. Однако будет работать на Театральной площади Резиденция Святого Николая, а также будет устроена Рождественская шопка. Именно эти атрибуты соответствуют нашим традициям", — заявил мэр Тернополя Сергей Надал.

Празднование Нового года и Рождества в условиях войны

В Украине идет дискуссия, как праздновать зимние праздники в условиях войны. Так, в Киеве ранее заявляли, что планируют установить новогоднюю елку. Где именно она будет стоять, пока неизвестно, однако работа по подготовке к ее установке уже начата. Эскиз тоже уже готов. Жителей столицы возмутила такая инициатива, потому что война продолжается, а украинцы вынуждены сидеть без электричества. Окончательное решение о елке пока не принято.

В Полтавской области запретили установку праздничных иллюминаций. Речь идет о гирляндах и других световых декорациях. Это касается коммерческих, коммунальных и государственных объектов, улиц, скверов, парков, елок и частных владений.

Пока другие громады решают, как праздновать в условиях военного времени.

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