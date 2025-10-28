- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 452
- Время на прочтение
- 1 мин
В одном из областных центров Украины начали отопительный сезон
Для полного запуска теплоснабжения необходимо 3-5 суток.
В Сумах начался поэтапный запуск отопительного сезона. Тепло подают по графику, а системы работают стабильно, несмотря на постоянные угрозы и сложную ситуацию с безопасностью.
Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Полный запуск теплоснабжения продлится 3-5 суток — это необходимое техническое время, чтобы обеспечить равномерную и безопасную подачу тепла в жилые дома.
В ОВА отметили, что коммунальные службы и теплоснабжающие предприятия действуют слаженно, чтобы жители как можно быстрее почувствовали тепло в своих домах.
«Спасибо всем службам, которые ежедневно поддерживают жизнедеятельность города — несмотря на риски и обстрелы», — добавил глава МВА.
Напомним, отопительный сезон в Украине уже стартовал для объектов социальной и критической инфраструктуры в отдельных регионах. Остальные области начнут его в ближайшие дни.