В одном из областных центров Украины начали отопительный сезон

Отопление

Реклама

В Сумах начался поэтапный запуск отопительного сезона. Тепло подают по графику, а системы работают стабильно, несмотря на постоянные угрозы и сложную ситуацию с безопасностью.

Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Полный запуск теплоснабжения продлится 3-5 суток — это необходимое техническое время, чтобы обеспечить равномерную и безопасную подачу тепла в жилые дома.

Реклама

В ОВА отметили, что коммунальные службы и теплоснабжающие предприятия действуют слаженно, чтобы жители как можно быстрее почувствовали тепло в своих домах.

«Спасибо всем службам, которые ежедневно поддерживают жизнедеятельность города — несмотря на риски и обстрелы», — добавил глава МВА.

Напомним, отопительный сезон в Украине уже стартовал для объектов социальной и критической инфраструктуры в отдельных регионах. Остальные области начнут его в ближайшие дни.