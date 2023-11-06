"Взрывное устройство сработало в одном из подарков": Залужный подтвердил гибель своего помощника

Валерий Залужный отметил, что Геннадий Частяков погиб в свой день рождения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника Геннадия Честякова от взрыва под Киевом.

Об этом главком написал в Telegram.

"Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", — написал он.

Залужный отметил, что с начала полномасштабного вторжения Геннадий Частяков был для него надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией.

"Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования. Вечная память!" – подытожил головком.

Напомним, 6 ноября в селе Чайки в Киевской области погиб военный, помощник главнокомандующего Валерия Залужного. 13-летний сын погибшего тяжело ранен, его госпитализировали.

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